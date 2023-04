Wein und Käse sind eine besondere Kombination, vor allem, wenn die Produkte original mallorquinisch sind. In Estellencs wird seit 2009 immer am 1. Mai die Wein- und Käsemesse gefeiert. Bei der "Fira del Vi i del Formatge" kann man sich durch die lokalen Inselköstlichkeiten probieren. Auf dem Markt können Sie sich auch für zu Hause eindecken oder noch ein paar Souvenirs für die Liebsten mitnehmen. Los geht es um 10 Uhr!

Vom 6. bis 7. Mai kehrt die Weinmesse nach Pollença zurück. In diesem Jahr feiert die "Fira del Vi" Jubiläum: Bereits zum 20. Mal findet die Messe statt. Veranstaltet wird sie in den Gärten des Hotels Son Brull. Insgesamt 39 Weinkellereien geben ihre edlen Tropfen in diesem Jahr zum Besten. Die Fira ist am Samstag (6. Mai) von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag (7. Mai) von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 15 Euro und beinhaltet ein Glas Wein sowie einen 5-Euro-Gutschein.