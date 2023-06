Passend zu den sommerlichen Temperaturen auf Mallorca hat die deutsche Supermarktkette Lidl ein verlockendes Angebot für ihre Kunden. Aufgrund der hohen Nachfrage nach spanischen Sandalen, "Espadrilles" im Boho-Look, hat das Unternehmen nun beschlossen, seine Lagerbestände freizugeben und den Preis der Sommerschuhe deutlich zu senken.

So wird das Schuhwerk, das ursprünglich für 49,95 Euro angeboten wurde, jetzt für nur noch 19,99 Euro offeriert. Nach Angaben des Unternehmens läuft der Verkauf der Sommerschuhe überdurchschnittlich gut. Die Espadrilles sind derzeit auf der Website der Supermarktkette in zwei Farben erhältlich: Taupe (Grau-Braun) und Schwarz in drei Größen: 38, 39 und 40.

Bei den Espadrilles, die in Spanien auch unter dem Namen "Alpargatas" bekannt sind, handelt es sich um einen Sommerschuh, dessen verschlussloser Schaft aus Baumwolle oder Leinen und dessen Sohle aus geknüpften Pflanzenfasern besteht. Dieses Schuhmodell wurde ursprünglich vor allem in Spanien und Südfrankreich hergestellt und getragen. Heute sind die Schuhe europaweit bekannt.

Bekannte Designerlabels und Markenfirmen brachten ähnliche Modelle der Sandale mit Aufdrucken in Markenfarben oder mit einem Lederschaft zu entsprechend höheren Preisen auf den Markt. Auf den Balearen werden die Schuhe vermehrt auf der Nachbarinsel Menorca hergestellt.