Das Restaurant Suculenta befindet sich am Yachthafen im Küstenort Port de Sóller, umrahmt von der weitläufigen Bergkulisse des Tramuntana-Gebirges. Dort legen neben Segelschiffen und Luxusyachten vor allem Fischerboote an, die frische Ware aus dem Mittelmeer dem Chefkoch Lucas Carrusca Troxler quasi vor die Küchentür legen.

Seit dieser Saison hat der argentinische Koch dort das Zepter in der Hand. Der 32-jährige Chef de Cuisine lebt seit 2005 auf der Baleareninsel. Zuvor stand er schon in Restaurants wie Ca’s Xorc, DINS Santi Taura, Béns d’Avall, Vandal auf Mallorca und Le Babachris in Portugal am Herd. Auf dem Teller kombiniert er mediterrane Gerichte mit der asiatischen Küche. Im Vordergrund stehen fangfrischer Fisch und Meeresfrüchte sowie lokale Inselprodukte.

Einen ersten Einblick in die neue Küche des Restaurants gibt es an diesem Sommertag: Zur Begrüßung wird ein Daiquiri-Cocktail mit frischer Zitrone auf der Dachterrasse des Restaurants gereicht. Der erste Gang besteht aus frischen Austern in Mignonette-Sauce und Himbeeren. Danach folgt ein pikantes Lachstartar mit einem knusprigen Nigiri-Plätzchen.

Lucas Carrusca Troxler ist neuer Küchenchef im Restaurant Suculenta.

Als erstes Hauptgericht werden die chinesischen Teigtaschen, in Spanien als „Gyozas” bezeichnet, gefüllt mit Garnelen aus Sóller und Jakobsmuscheln gereicht. Das zweite Hauptgericht besteht aus einem Rindersteak à la Rossini. Dabei werden die kleinen Rinderfiletschnitten einzeln gebraten, mit einer großzügigen Scheibe Gänsestopfleber belegt und mit gehobelten Trüffeln bestreut. Als krönenden Abschluss kommen die Gäste in den Genuss eines Zitronen-Creme-Brulée-Törtchens mit Sorbete aus roten Früchten. Begleitet werden die verschiedenen Gänge von einer Auslese an mallorquinischen Weiß- und Rotweinen.

Neben einer großen Außenterrasse mit Panoramablick auf die Bucht von Port de Sóller und dem mit moderner Dekoration und hohen Glasfenstern ausgestatteten Innenbereich, verfügt das Lokal auch über eine Rooftop-Terrasse, auf der Privatveranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage gefeiert werden können. Am Wochenende lädt die am Restaurant gelegene Cocktailbar „La Base” zu selbstgemixten Cocktails und Live-Musik ein.

