Am kommenden Dienstag, den 17. Oktober, findet in der Veranstaltungsfinca Son Amar in Bunyola die Preisverleihung der ersten Ausgabe des Gastronomiepreises "Premis Gastronòmics Mallorca" statt. Diese Veranstaltung wird gemeinsam von SER Foodie Radio Mallorca, der Vereinigung für kleine und mittelständische Unternehmen (PIMEM) und der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" organisiert. Der Preis wird im Rahmen einer Galaveranstaltung verliehen, mit der in erster Linie die mallorquinische Küche gewürdigt werden soll. Los geht es ab 19 Uhr.

Die Preise sind in drei Kategorien unterteilt, die wiederum jeweils fünf Auszeichnungen erhalten. Zu den prämierten Restaurants und Bars gehören unter anderem die Bar Bosch, das Restaurant Schwaiger Xino's, das Restaurant Andreu Genestra und die Cocktailbar Brassclub. Auch Spitzenköche wie Santi Taura, Tomeu Caldentey und Cristina Pérez werden an diesem Abend ausgezeichnet. Moderiert wird die Gala von den zwei spanischen Moderatoren Miguel Vera von der Sendung Hoy por Hoy SER Foodie und Isidro Montalvo von Atrévete Dial. Unter den Gästen wird sich auch der spanische Koch und Gastronom Ferran Adrià befinden. Der Katalane leitete von 1990 bis 2011 das mehrfach ausgezeichnete Restaurant "elBulli". Er galt 2011 als einer der einflussreichsten Köche Spaniens. Zu den Teilnehmern gehören weitere Gastronomie-Experten wie Toni Pérez, Botschafter von Corpinnat, Josep Vilaseca, Gründer von Casacas Rojas, Joan Carrión, Gastrojournalist und Sommelier, und Carlos Cano, Leiter der Gastronomie von Ser. Am selben Tag findet am frühen Nachmittag zudem ein offizieller Empfang im Consolat de la Mar statt, an dem die aktuelle Präsidentin der Balearen-Regierung, Marga Prohens, und der Präsident des Inselrats Llorenç Galmés, teilnehmen werden.