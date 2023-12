Weltenbummler und Reisende, die Fans der balearischen Küche sind, müssen nun selbst am anderen Ende der Welt nicht auf ihr Lieblingsessen aus Mallorca verzichten. Denn in Australien hat ein Ehepaar eine spanische Resto-Bar namens Iberica eröffnet, das nur einen Steinwurf entfernt von dem berühmten Bondi Beach in Sydney, quasi eine mediterrane Oase bildet. Das Lokal, das von Joaquin Saez und der Fotografin Emily Abay betrieben wird, setzt auf frische Meeresfrüchte, Sobrasada mit reichlich Knoblachgeschmack und Paella, sowie eine erlesene Auswahl an spanischen Weinen und Cocktails.

Der Chilene Joaquin Saez ist der Betreiber des neuen balearischen Lokals in Sydney. Gegenüber der englischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Majorca Daily Bulletin" sagte Soaez: "Die Restaurant-Einrichtung spiegelt die Gelassenheit und den Stil von Ibiza und Mallorca wider und soll unsere Gäste direkt ins Herz des Mittelmeers entführen." Der ursprünglich aus Chile stammende Joaquin Saez lebte für sechs Jahre in Europa und ist daher, wie erklärte, sehr mit der spanischen Küche vertraut. Eigentlich ist der Restaurantbetreiber studierter Ingenieur, hat sich aber wegen seiner Leidenschaft für die Gastronomie und eine Karriere als Koch entschieden. Bei der Zubereitung der Speisen hält er es einfach, und setzt auf vier bis fünf Hauptzutaten, damit sich der ursprüngliche Geschmack nicht durch zu viele verschiedene Aromen neutralisiert wird. Er wählte den Fünften Kontinent als Standort für sein Restaurant, um sich von den anderen dort angesiedelten Lokalen abzusetzen, wie er erklärt, denn die Mehrzahl der Gaststätten dort sei asiatisch. Beim Essen wollen sich die Gäste in das Land hineinversetzen, dessen Speisen sie essen, erklärte er ferner. Somit würde Saez auch einen kulturellen Beitrag leisten, indem er ein Stück der Balearen nach Down Under bringt.