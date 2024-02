Über 100 Bäckereien und Konditoreien auf Mallorca, darunter auch die Forn i Pastisseria Trias in Secar de la Real, bieten am Freitag, 23. Februar, im Rahmen des Weltmandeltages inseltypisches Gebäck an. Zum Teil sind die leckeren Backwaren auch bis zu 20 Prozent günstiger, wobei spezielle Rabatte geltend gemacht werden können.

Miquel Riera, der Präsident des Kontrollgremiums "Ametlla de Mallorca IGP", der die Qualität der Inselmandeln überwacht, sagte: "Diese Kampagne trägt dazu bei, den Bekanntheitsgrad und die Positionierung eines unserer typischsten und hochwertigsten Produkte auf dem Markt zu verbessern." Auch für die mallorquinischen Landwirte habe die Produktion dieses Nahrungsmittels zunehmend an Bedeutung gewonnen, erklärte Riera ferner: "Der Anbau der Mandeln ist rentabel und nachhaltig und ermöglicht den Bauern einen angemessenen Lebensunterhalt." Folgends sind die Geschäfte, die diesen besonderen Mandel-Aktionstag besonders zelebrieren: Forn i Pastisseria Trias am Stadtrand der Balearenhauptstadt, Can Pomar und Almendras Capó in Palma und Es Forn des Pla de na Tesa. Am Samstag, 24. Februar wird auf dem Landgut Son Gallard Vell in Palma der sogenannte "Mandelblütenpreis" (Premi Flor d'Ametller) vom Inselrat verliehen.