Lust auf einen neuen Job im Happy Schnitzel by Jenny Delüx in Cala Millor auf Mallorca, nur 300 Meter vom Meer entfernt..?! Die Goodbye-Deutschland-Auswanderin sucht in ihrem erst im Oktober eröffneten neuen Restaurant mit gutbürgerlicher Küche nach einer neuen, zuverlässigen Verstärkung im Küchen-Team. Die Ausschreibung des neuen Jobs ist auf einem der Instagram-Accounts des Schnitzel-Lokals einsehbar.

Bewerbungen für den Posten, der ab sofort zu vergeben sind, kann man per E-Mail an folgende Adresse schicken: info@happy-schnitzel.com Gutbürgerliche Küche: Das Fleisch wird in der Pfanne zubereitet wird, anstatt in der Fritteuse. Das Lokal befindet sich in dem bei Deutschen beliebten Urlaubsort im Carrer Binicanella. In derselben Straße befindet sich auch die Boutique von Jenny Delüx, sowie das Geschäft Leguano ihres Gatten Achim Thiesen. Das Restaurant ist ganzjährig geöffnet. Montag und Sonntag sind Ruhetage, an den anderen Tagen ist es zwischen 12 und 15 Uhr und am Nachmittag und frühen Abend zwischen 18 und 21 Uhr geöffnet. Besonders beliebt bei den Gästen ist die Salat-Theke. Auf der Speisekarte des Happy Schnitzel stehen panierte Schnitzel mit Pommes Frites, Cordon Bleu oder Currywurst zu moderaten Preisen, doch ist die Salat-Theke in dem Restaurant ebenfalls ein Renner. Das Happy Schnitzel ist in der Regel gut besucht. Die Bedienung in dem gut besuchten Restaurant spricht für gewöhnlich deutsch, da die Gäste, die sich aus Urlaubern und Residenten zusammensetzen, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen. Spanischkenntnisse sind bei den Bewerbern jedoch auch von Vorteil. Ideal wäre es, wenn der Bewerber bereits auf Mallorca wohnt oder bereit ist, auf die Insel zu ziehen (entsprechende Papiere wie die NIE-Nummer sollten vorhanden sein sowie bei Zugezogenen die Anmeldung bei der Seguridad Social).