Neben der weltgrößten Tourismusmesse ITB gab es in den vergangenen Tagen in Berlin vor allem zwei große Aufreger-Themen. Erstens: die Streiks bei GdL und Lufthansa. Und zweitens: die vermeintliche Pleite des Luxuskaufhauses KaDeWe. Aber während die Streiks am Donnerstag und Freitag Pendler und Flugreisende hart treffen werden, war von Ärger rund um Deutschlands legendärstes Kaufhaus diese Woche gar nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil: Wer den Einkaufstempel am Wittenbergplatz am Mittwochabend betrat, wurde nicht nur Zeuge des üblichen Trubels um Parfüms, Klamotten, Champagner und Austern, sondern auch eines Hauchs von Mallorca in der deutschen Hauptstadt ...

Denn: In der obersten Etage, dem Restaurant "Wintergarten", hatten der Inselrat und die Tourismusstiftung Mallorca Turisme rund 160 handverlesene Gäste zu einem wahren Genuss-Abend geladen– Politiker, Tourismusmanager, Künstler, Sportler, Influencer und Journalisten. Und bei dem als Rahmenprogramm zur ITB geplanten Event mit dem Namen "Mallorca en Esencia" (frei übersetzt: "Mallorca pur") schwang kein Geringerer die Kochlöffel als Mallorcas berühmter Sternekoch Santi Taura. Starkoch Santi Taura (2.v.l.) zusammen mit Vertretern von Inselrat, Hotelverband und spanischer Regierung. Ähnliche Nachrichten Mallorca wird nochmal teurer – die Deutschen buchen die Insel trotzdem wie verrückt Zu Opernklängen der Sängerin Lorena Bonnín kamen die Gäste in den Genuss von Mini-Empanadas mit Rotbarbenfüllung, Bio-Sobrassada auf Röstbrot, sautierten schwarzen Karotten, Red Snapper mit Minzsauce und mallorquinischer Lammkeule. Anschließend verwöhnte ein Dessert mit verschiedenen Texturen sowie ein Orangencocktail die Gaumen. Die Früchte aus dem Sóller-Tal hatte Chef Taura eigens von Mallorca mitgebracht. Als Stargast trat Schauspieler Julian Looman, bekannt aus der ZDF-Serie "The Mallorca Files", auf, der sich als großer Insel-Fan outete. Ein Image-Film über Mallorca und eine Rede von Inselratspräsident Llorenç Galmés rundeten das Programm ab. Der Politiker wurde begleitet von seiner Vizepräsidentin Antònia Roca, Tourismusdezernent José Marcial Rodríguez und der Inselratsdirektorin Susanna Sciacovelli. Der Inselrat war, genau wie die Balearen-Regierung und das Rathaus von Palma, in den vergangenen Tagen mit zahlreichen Vertretern auf der Tourismusmesse in Berlin vertreten, die jedes Jahr als Gradmesser für die Urlaubssaison gilt. Die Insel-Repräsentanten setzten in diesem Jahr den Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Bei Treffen mit den Reiseveranstaltern wurde dann ein Blick auf den anstehenden Sommer geworfen. Mallorca soll nochmal teurer, aber auch voller als sonst werden. Die ITB endet an diesem Donnerstag.