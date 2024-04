Café con Leche (Milchkaffee), Cortado (Espresso mit Milch) oder einfach nur ein Café solo (Kleiner schwarzer Kaffee) – Kaffeespezialitäten gehören auf Mallorca, auch für viele deutsche Urlauber, einfach dazu! Und was gibt es Schöneres, als seinen Kaffee ganz entspannt auf einer der vielen Plaças in der Altstadt von Palma oder auf den Dörfern oder in einer kleinen Bar direkt am Meer zu trinken?

So viel sei gesagt: Auch wenn auf der Insel längst internationale und vergleichsweise teure Kaffeehausketten wie Starbucks, Cappuccino, Tim Hortons oder Costa Einzug gehalten haben, so sind die Heißgetränke in den meisten Bars und Cafés immer noch deutlich günstiger als in Deutschland.

Preisvergleich in Palma

Für einen Café con Leche bezahlt man an der Plaça d'Espanya derzeit etwa 2,10 Euro, während man auf dem eleganten Passeig des Born schon mindestens 2,40 Euro hinblättern muss. Deutlich günstiger ist es in den Vierteln außerhalb des Zentrums, wo der Milchkaffee mit 1,30 bis 1,90 Euro zu Buche schlägt. Und: Anders als mittlerweile vielerorts in Deutschland, wird auf Mallorca nur äußerst selten ein Aufschlag für vegane Milchalternativen wie Soja-, Mandel- oder Hafermilch verlangt.

Aber: Auch in der Inselhauptstadt geht's etwas teurer. Während sich die oben genannten Preise größtenteils auf traditionelle mallorquinische Bars und Cafés beziehen, verlangen die hippen "Specialty-Cafés" meist ein wenig mehr. Wer sich dort einen Milchkaffee bestellt, bezahlt gut und gerne um die 3 Euro, die XXL-Variante kann sogar bis zu 4,70 Euro Kosten.

Günstiger als der Café con Leche sind in der Regel der Cortado oder der Café sólo. Hier kann es immer noch gut sein, dass in der Dorfbar für einen Café sólo weniger als 1 Euro verlangt wird. Café con leche wird auf Mallorca übrigens meistens nur morgens oder am Vorabend zur "Merienda" getrunken. Nach dem Essen und am Nachmittag bestellen die meisten Spanier einen Café sólo, ab und an auch einen Cortado.