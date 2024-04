Die Spiele von Mallorcas Erstligisten live vor Ort im Stadion verfolgen und dabei kulinarisch auf höchstem Level verköstigt werden und darüber hinaus noch eine atemberaubende Show erleben? Das alles ist jetzt in dem neuen Presuntuoso Show Restaurant in Palma möglich.

Kulinarisch möchte das neue Show-Restaurant seine Gäste auf höchstem Niveau befriedigen. (Foto: privat)

Das direkt am Stadion Son Moix liegende Lokal hat offiziell seit dem 4. April 2024 seine Pforten für Besucher geöffnet. Bereits seit August 2023 ist das Edel-Etablissement mit einer Kapazität bis 140 Sitzplätze, das bei besonderen Ereignissen gar 400 Personen Platz bieten kann, für private Veranstaltungen und Hospitality-Events des RCD Mallorca buchbar.

Der Eintritt für das besondere Spiel um das runde Leder, bei dem am Samstag, 13. April, der RCD Mallorca gegen Real Madrid antritt, kostet stolze 700 Euro Eintritt. Dabei kann die Partie von einem Tisch mit direkter Sicht auf das Spielfeld verfolgt werden, wobei mediterrane Speisen oder Sushi gereicht werden. Ob die "Roten Teufel" nun gewinnen oder verlieren...– unabhängig davon wird danach mit Klängen von DJ Wally Lopez gefeiert.

In dem luxuriösen Restaurant kann man darüber hinaus auch gewöhnlich schick essen und dinieren. (Foto: privat)

Die Betreiber des Presuntuoso Show Restaurant sagten gegenüber MM: "Wir haben ein einzigartiges Konzept auf der Insel, dass eine elegante Dinner-Show in einer außergewöhnlichen Location wie dem Fußballstadion des RCD Mallorca bietet." Darüber hinaus bietet der Gourmet-Tempel auch für gewöhnliche Restaurantbesucher, auch ohne Fußball-Events, seinen Gästen diverse Menüs ab rund 70 Euro an mit einer Variation an Wein, Champagner und Likören an." Auf Mallorca haben in jüngster Vergangenheit auch zwei weitere Show-Restaurants, eröffnet: Im August machte der Glamour-Club Lío am Paseo Maritimo seine Pforten auf und im Mai 2023 das kosmopolitische Eventrestaurant El Tabana an der Playa de Palma.