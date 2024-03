Mit Beginn der Osterferien wird in diesem Jahr die neue Saison eingeläutet. Nicht nur Urlauber zieht es in den Feiertagen auf die Insel. Auch zahlreiche Immobilienbesitzer verschlägt es in diesen Tagen, die durch Messen, Gottesdienste und Prozessionen in Palma und vielen Dörfern geprägt sind, nach Mallorca.

Auch wenn das Wetter derzeit nicht ideal ist, kann man trotzdem auf der in dieser Woche wohlgemerkt etwas „verregneten” Sonneninsel kulinarisch auf seine Kosten kommen. Denn über Ostern ist den Meteorologen zufolge Schmuddelwetter nicht ausgeschlossen. Gelegenheiten, sich auf der Insel mit feiner Kost verwöhnen zu lassen, gibt es trotzdem zur Genüge: MM stellt acht ausgewählte Restaurants vor.

In Santa María del Cami findet man das Restaurant Moli des Torrent vor, das von Herta und Peter Himbert geführt wird. An den Feiertagen wird man mit traditionell mallorquinischer und deutscher Küche verwöhnt – seien es Gambas auf Kartoffelsalat und Serranoschinken oder Aprikosen und Apfelstrudel mit Weineis ( Reservierungen : +34 971 140 503 ).

Ein spezielles Ostermenü, zu dem mallorquinischer Rotwein gereicht wird, bietet das Restaurant Barretes bei Sóller an. Das Restaurant ist im Hotel Ca’s Xorc Luxury Retreat untergebracht, das früher von Topmodel Claudia Schiffer aufgesucht wurde. Das Barretes bietet von seiner Terrasse eine spektakuläre Aussicht auf das Orangental und das Meer. Bei schlechtem Wetter kann man sich in das Innere des Restaurants zurückziehen, das eine alte originale Ölpresse beherbergt (Reservierungen : 971-632618).

Wer über die Feiertage in Palma speisen möchte, für den ist das Restaurant Schwaiger Xino’s die richtige Adresse. Hier wird für 60 Euro ein fünfgängiges Degustationsmenü mit mallorquinischem Pulpo und kantabrischen Sardellen auf confiertem Sellerie sowie Jakobsmuschel mit Sobrassadabutter gratiniert auf Blattspinat und Estragonsoße mit Tomate gereicht ( Reservierungen: 971-666819 ).

Einen Hauch von Luxus verströmt das erst im Juni 2023 eröffnete Restaurant Yara im Nobelhafen Puerto Portals, das an den Festtagen ab 18 Uhr geöffnet ist. Hier kann man ein spezielles Festtagsmenü, das ab 95 Euro angeboten wird, inklusive Aussicht auf die im Wasser liegenden Yachten genießen. Bei regnerischem Wetter kann man sich von der Terrasse in den Innenbereich, der mit riesigen Glasscheiben ausgestattet ist, begeben. (Reservierungen : 616-453809 ).

Unter Einheimischen und Touristen hat sich das Restaurant East 26 zu einem beliebten Treffpunkt in Santanyí entwickelt. Das von dem Galicier Francisco José Pazos Martínez geführte Lokal hat in der internationalen Promi-Szene einen guten Ruf. Gegenüber MM sagte der Gastronom: „Es kommen viele Fußballspieler, etwa vom St. Pauli oder vom FC Bayern München, aber auch berühmte Schauspieler her.” Die prominenten Gäste werden dort, so Martínez, diskret, aber ganz normal wie jeder andere Gast auch behandelt – das ist seinen Worten zufolge das Geheimnis, warum sie wiederkommen würden. (Reservierungen: 871-031838 ).

An das East 26 schließt sich in unmittelbarer Nähe das Henry likes Pizza von Til Schweiger an, das über einen separaten Eingang zu erreichen ist. Henry, der Namensgeber der Pizzeria, ist der Esel des berühmten Schauspielers und auf dessen Finca auf Mallorca zu Hause. Mit etwas Glück kann man Schweiger, der mehrmals im Jahr in dem Lokal als Gast erscheint, auch selbst antreffen ( Reservierungen: 633-015131).

Auch ein weiterer prominenter Schauspieler, und zwar Uwe Ochsenknecht, ist in der Gemeinde Santanyí seit 2017 stolzer Lokalbesitzer. Mit einem Quäntchen Glück kann man den Mimen in seiner Musikbar Sa Cova höchstpersönlich antreffen (Reservierungen: 681-970998) .

Last but not least wäre noch das Campino in Camp de Mar zu erwähnen, in dem man vorzügliche italienische Köstlichkeiten in malerischem Ambiente oberhalb der Bucht degustieren kann. Restaurantleiter Luigi Capalbo sagte MM: „Alles, was Rang und Namen hat, kommt über Ostern zu uns. Doch sind wir bereits seit einem Jahr ausgebucht.” Wer für Ostern 2025 einen Platz bei dem begehrten Osterbrunch ergattern möchte, sollte alsbald dieser Tage eine Reservierung vornehmen ( 971-13 6450 ).