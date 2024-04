Zum 27. Mal geht in Palma demnächst ein Weinevent über die Bühne, das auf Mallorca seinesglichen sucht. Am Mittwoch, 17. April, können Freunde des Rebensafts ab 17 Uhr für 10 Euro Eintritt im Restaurant des Königlichen Yachtclubs Erzeugnisse aus immerhin 40 Albariño-Bodegas probieren. „Sie werden dort 600 Flaschen vorfinden”, so der ehemalige Hotelier Antonio Seijas, der den Event organisiert, gegenüber MM. Die sanften nordwestspanischen Weine würden durch Schnäpse und Schaumweine ergänzt. Empfohlen wird, schon zwischen 17 und 18 Uhr zu erscheinen.

Die Albariños werden nach weiteren Angaben Seijas immer populärer in anderen, teils weit entfernten Teilen der Welt. „Man produziert sie inzwischen sogar in Neuseeland, Südafrika, Kanada und Australien.” Wobei jene Hersteller mit den etwa 190 galicischen Winzern, die unter der Herkunftsbezeichnung „Rias Baixas” zugange sind, nichts zu tun hätten. Neu im Programm des Events sind auch kulinarische Tage, die ebenfalls vom 17. April bis zum 19. April jeweils mittags die traditionelle galicische Küche in Ehren halten, insbesondere den dort aus dem kalten Atlantik geholten Tintenfisch. Den Kochlöffel schwingt der bekannte „Chef” Gabriel Bea, der in dem galicischen Ort O Grove das Meeresfrüchte-Restaurant „Solaina” managt. „Ihn dabei zu haben, ist ein Luxus für uns”, so Antonio Seijas, der als inoffizieller Botschafter der regenreichen Region auf den Balearen gilt und früher an der Playa de Palma das allseits bekannte und bei Deutschen sehr beliebte Hotel „Cristóbal Colón” leitete, wo die ersten Albariño-Events stattfanden. „Wer kommt, kann ein Menü oder à la carte bestellen.” Reservierungen seien für die Essens-events unerlässlich.