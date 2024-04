Im Hafen von Palma de Mallorca findet seit Donnerstag die International Boat Show statt. An der Alten Mole gegenüber der historischen Seehandelsbörse La Llonja werden noch bis Sonntag, 28. April, tausende Besucher erwartet. Knapp 300 Aussteller präsentieren hier auf einer Gesamtfläche von 82.000 Quadratmetern bis einschließlich Sonntag die neuesten Trends und Innovationen, von preiswerten Angelhaken bis hin zu 20-Millionen-Euro-Megayachten. Rund 600 Boote sind auf der Messe ausgestellt.

Damit markiert die Bootsmesse in Palma seit nunmehr 40 Jahren den Auftakt in die europäische Yacht- und Wassersportsaison. Die Geburtsstunde der Palma Boat Show schlug 1983 im beschaulichen Hafen Alcudiamar in Port Alcúdia. „Örtliche Unternehmer der Nautikbranche hatten das neuntägige Event initiiert, präsentiert wurde eine überschaubare Auswahl an Gebrauchtbooten und Zubehör”, erinnert sich Chema Sanz, der zwei Jahre später die Bootsmesse in Palma bis heute leitete. „Im Gegensatz zu allen anderen vergleichbaren Messen stellte die Leistungsschau in Alcúdia ein echtes Novum in Europa dar. Die ausstellenden Boote lagen erstmals im Wasser und nicht an Land”, so Sanz. Und das Konzept fand Anklang beim Publikum.

Ein Jahr später eröffnete der „Salón Nautico de Palma” seine Türen und übernahm die Idee, von auf dem Wasser ausgestellten Booten. „Damals galten Yachten von zehn Meter Länge bereits zu den größten Modellen auf dem Freizeitbootbereich”, erklärt Messe-Chef Chema Sanz. Die Veranstaltung zog in den weiteren Jahren auch das Interesse internationaler Aussteller auf sich und entwickelte sich zu einem wichtigen Schaufenster für die mallorquinische Yachtbranche.

Im Gegensatz zu anderen internationalen Bootsausstellungen wie Cannes oder Monaco hebt sich die Palma Boat Show durch ihre einzigartige Trägerschaft ab: Das Institut für Unternehmensinnovation der Balearen (IDI), eine Einrichtung des Ministeriums für Energiewende, zeichnet für die Organisation verantwortlich. Dies spiegelt sich auch in den vergleichsweise günstigen Standgebühren für die Aussteller wider, was die Messe besonders attraktiv für Unternehmen aller Größenordnungen macht.

Der Fokus der Palma Boat Show liegt klar auf Fachbesuchern mit ernsthaftem Kaufinteresse. Schlendern und Schauen ohne Kaufabsicht ist seit zwei Jahren nicht mehr erwünscht: Der Eintritt für Privatpersonen wurde deutlich erhöht und beträgt zehn Euro pro Tag. Familienrabatte gibt es nicht. Diese Entscheidung der Organisatoren, die 2022 eingeführt wurde, sorgte zunächst für Kontroversen, hat sich aber bewährt: Die Messe profitiert von einer höheren Qualität der Besucher und einer konzentrierteren Atmosphäre auf dem Messegelände.

Die Messe ist in zwei Bereiche aufgeteilt: die eigentliche Boatshow und das Palma Superyacht Village. Letztere präsentiert rund 70 Segel- und Motoryachten mit einer Länge von über 24 Metern, die zum Verkauf oder zum Charter angeboten werden. Dort finden sich auch die Messestände diverser Firmen wie Zubehörlieferanten und Unternehmen, die sich auf das Refit oder Finishing von XXL-Yachten spezialisiert haben. Von der alten Mole führt die Superyacht Show weiter entlang des ehemaligen Werftareals. Von dort gelangen Besucher über eine 70 Meter lange Ponton-Brücke auf die andere Seite des Messehafens. Ausgestellt sind dort ebenfalls Luxusyachten diverser Hersteller mit und ohne Mast.

Die eigentliche Boatshow hingegen bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen rund um den Wassersport, von Booten in allen Größen und Preisklassen über Zubehör und Elektronik bis hin zu Bekleidung und Reiseangeboten. Hier finden sowohl Hobbysegler und Wassersportler als auch Profis alles, was das Herz begehrt.

Die diesjährige Bootsmesse steht ganz im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums. Die Organisatoren möchten dieses besondere Ereignis zum Anlass nehmen, den Unternehmen, die im Laufe der Jahre an diesem Projekt teilgenommen und es zu einem der wichtigsten Messen im internationalen Kalender gemacht haben, ihre Anerkennung und ihren Dank auszusprechen.

So wird im Rahmen der Messe der Marcial Sánchez Barcaiztegui-Preis an das Unternehmen Comercial Morey verliehen, die bislang jedes Jahr an der Messe teilgenommen hat. Darüber hinaus wird eine Ehrung Alcudiamar und dem Rathaus von Alcudia gewürdigt werden, die die erste Ausgabe der Veranstaltung ausgerichtet haben. Am Abend des Freitags, 26. April, gab es Livemusik und es wurde mit einer spektakulären Drohnen-Show gefeiert, die von verschiedenen Teilen der Stadt aus zu sehen war:

Die Palma Boat Show hat sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Treffpunkt der internationalen Yachtbranche entwickelt. Sie bietet eine einzigartige Plattform für Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiten Publikum zu präsentieren und neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Die Mischung aus Fachmesse, luxuriösem Superyacht Village und festlichen Aktivitäten macht die Palma Boat Show zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Besucher.

Palma International Boat Show & Superyacht Village

noch bis einschließlich Sonntag, 28. April 2024 an der Alten Mole in Palma de Mallorca

Öffnungszeiten: 10 bis 20 Uhr

Eintritt: 10 Euro Tagesticket / 35 Messepass für alle Tage

Weitere Infos unter www.palmainternationalboatshow.com und www.palmasuperyachtvillage.com