Grippe-Epidemie greift auf Mallorca um sich

Auf den Balearen ist die Zahl der Influenza-Grippekranken in den vergangenen Tagen steil angestiegen. Nach neuesten Angaben der Gesundheitsbehörden steckten sich 84,5 von 100.000 Personen in der zweiten Woche des Jahres an. Das sind 29 Fälle mehr als in der ersten Jahreswoche. Das bedeutet, dass es eine Epidemie gibt. Spanienweit sehen die Zahlen jedoch anders aus: Es wurden 108,35 Fälle bei 100.000 Einwohnern registriert.

Die großen Krankenhäuser von Mallorca bekommen die höhere Zahl der Kranken bereits deutlich zu spüren. Weder in Son Espases noch in Son Llàtzer konnten alle Patienten sofort Betten erhalten.