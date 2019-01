Schmuddelwetter setzt sich auf Mallorca fest

Das Wetter auf Mallorca gestaltet sich in den kommenden Tagen ganz wintertypisch mitunter regnerisch und mitunter windig. Und es ist bis zur Wochenmitte bei 12 Grad recht kalt. Danach wird mit etwas höheren Werten gerechnet. Nachts gehen die Werte auf 4 bis 5 Grad herunter, im Gebirge schneit es oberhalb von 800 Metern.

Am Mittwoch soll zeitweise stürmischer Nordwestwind aufkommen. Der peitscht das Meer auf, so dass an jenem Tag rund um Mallorca Warnstufe Orange gilt.

Am Sonntag hatte es auf der Insel zum Teil ergiebig geregnet: Besonders heftig schüttete es am Kloster Lluc mit 28,6 Litern pro Quadratmeter. An der Mole Dic Oest in Palma wurden 11,6 Liter registriert, in Artà 8,8. In Muro 5,4 und in Porreres 5,3.