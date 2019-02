Zwangsräumung in Palma gerät völlig außer Kontrolle

In Palma de Mallorca ist am Montag die Zwangsräumung einer Wohnung völlig außer Kontrolle geraten. Polizisten seien mit Schlagstöcken auf Demonstranten losgestürmt, teilte die Vereinigung "Stop Desahucios Mallorca" mit. Sie fügte hinzu, dass die Räumung erfolgt sei, obwohl alle Mietzahlungen geleistet worden seien.

Der Vereinigung zufolge tauchten am Montagmorgen gegen 9 Uhr in der Onofre-Jaume-Straße drei Wagen der Nationalpolizei auf. Gegen 12 Uhr mittags hätten sich Polizisten dem Eingang der Immobilie und aggressiv den Nachbarn genähert. Trotz des Widerstandes der betroffenen Familie und von Anwohnern sei die Wohnung in zwei Stunden geräumt worden.

Zwangsräumungen gestalten sich in Spanien mitunter sehr chaotisch. Immer wieder kommt es dabei zu handgreiflichen Auseinandersetzungen.