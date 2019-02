Dogge dringt auf Anwesen vor und tötet anderen Hund

Blutiger Hunde-Zwischenfall in Marratxí bei Palma de Mallorca: Eine argentinische Dogge ist am Samstag in ein Nachbarhaus eingedrungen und hat vier andere Hunde attackiert. Ein Opfer starb und zwei weitere wurden verletzt. Der vierte, ein deutscher Schäferhund, lieferte sich mit dem Angreifer einen Kampf.

Laut der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora vom Mittwoch konnte die Lokalpolizei die Dogge allerdings nicht mitnehmen und einem Tierheim überantworten, weil sie keine Menschen angegriffen hatte. Und so befindet sich das gefährliche Tier weiter auf dem Anwesen ihres Besitzers.