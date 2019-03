Erst Traumwochenende, dann Wettersturz

Wer das schöne Wetter auf Mallorca noch genießen will, der sollte das am kommenden Wochenende möglichst exzessiv tun. Denn nach dem Samstag und Sonntag mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad bringt ein Tiefdruckgebiet einen Temperatursturz auf nur noch 15 Grad und den erhofften Regen. Nachts gehen die Werte aber glücklicherweise nicht sonderlich stark nach unten.

Weht am Wochenende noch kaum Wind, so frischt dieser am Montag aus dem Nordosten gehörig auf. Im weiteren Verlauf der Woche trübt es sich immer weiter ein.

Der von den Meteorologen angekündigte Regen dürfte Sonnenfreunde betrüblich stimmen, aber nach mehr als einem Monat Trockenheit hat die Insel den Niederschlag bitter nötig. Zu erwarten ist auch, dass er die Atmosphäre von nervenden Pollen reinigt.