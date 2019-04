Unwetter reißt bis zu vier Yachten auf Mallorca los

Der Sturm, der seit dem frühen Samstagmorgen auf Mallorca wütete, hat mindestens vier Boote im Südwesten der Insel losgerissen. Eines davon, immerhin eine 20 Meter lange Yacht, wurde am Strand von Son Maties in Palmanova angetrieben. Nicht nur im Raum Sóller, auch im Südwesten der Insel, entwurzelten die Windböen ein gutes Dutzend Bäume.

Ein Segelboot von 12 Metern Länge wurde ebenfalls von Wind und Wellen an den Strand gespült. Ein drittes Boot war bereits am Freitagnachmittag gestrandet, als die Winde begannen, immer kräftiger zu blasen.

Am Samstagmorgen strandete zudem ein kleineres traditionelles Fischerboot, eine Llaüt, an der Küste von Calvià. Menschen kamen nicht zu Schaden. Seenotrettung und Polizei haben damit begonnen, die Inhaber der Yachten und Boote ausfindig zu machen, um die Bergung einzuleiten. (as)