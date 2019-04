Hund verfängt sich mit Kopf in Mauerloch

In Palma de Mallorca hat sich ein Hund in einem Wandloch verfangen und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Der Vierbeiner war in der Straße Tomás Rullán mit dem Kopf stecken geblieben.

Die Feuerwehr schritt nach mehreren Anrufen von Nachbarn ein und bewerkstelligte es, den Hund unverletzt zu befreien.