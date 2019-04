Palmesaner sind mit Sauberkeit unzufrieden

Die Palmesaner sind mit der Sauberkeit in ihrer Stadt unzufrieden. Das ergab nun eine Umfrage der Verbraucherschutzorganisation OCU auf Mallorca und in ganz Spanien. Palma erreichte 37 Punkte im Städteranking, der Durchschnitt liegt bei 53 Punkten.

OCU führt alle vier Jahre eine Studie über die Reinigung in den Städten durch. Berücksichtigt werden beispielsweise Graffiti, die Sauberkeit rund um die Mülltonnen, den Zustand von Parks und Hundekot auf den Straßen.

Die Studie kam zudem zu dem Schluss, dass die Höhe der kommunalen Ausgaben nicht mit der Sauberkeit im Stadtbild einher geht. So gibt Barcelona Überdurchschnittlich viel aus, ist aber nur durchschnittlich sauber. Am besten Schnitt in dem Ranking Oviedo mit 79 Punkten ab. (cls)