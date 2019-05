Sturm nimmt Kurs auf Mallorca

Das ruhige und eher sonnig-liebliche Wetter auf Mallorca endet am Freitag jäh. Ein Sturm mit hohen Windgeschwindigkeiten wird die Insel von Nordwesten her erreichen. Deswegen gilt im Nordwesten und Süden von Mallorca an diesem Tag Warnstufe Gelb.

Die Temperaturen gehen allerdings nicht nach unten. Wie in den vergangenen Tagen auch werden zwölf Grad in der Nacht und 21 Grad am Tag erreicht.

Der Sturm ist glücklicherweise nur ein kurzes Intermezzo. Bereits am Samstag gestaltet sich das Wetter erheblich ruhiger, als wäre nichts geschehen. Die Temperaturen bleiben auf gleichem Niveau, am Sonntag wird es sogar etwas milder. Kurioserweise ist es dann in deutschen Landen örtlich wie etwa in Köln mit 24 Grad spürbar wärmer.