Pitbulls richten anderen Hund in Can Pastilla übel zu

Zwei Pitbulls haben einen anderen Hund in Palma de Mallorcas Stadtteil Can Pastilla übel zugerichtet. Der Besitzer des Opfers wandte sich deswegen laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora vom Samstag an die Polizei.

Die Kampfhunde zogen ihrem Opfer Pfotennägel heraus und fügten ihm auch weitere Verletzungen an den Beinen zu. Laut der Zeitung waren die Pitbulls schon mehrfach negativ aufgefallen, vier Anzeigen gegen den Halter liegen vor.