Anwohner von Molinar laufen Sturm gegen Hafenumbau

Die Bauarbeiten im Yachthafen von El Molinar, einem Meeresviertel von Palma de Mallorca, bringen die Anwohner zunehmend auf die Palme. Etwa 150 Personen protestierten am Samstag dagegen. Sie sträuben sich vor allem dagegen, dass auch in der Hochsaison weitergearbeitet wird, was Urlaubsgäste verschrecken und das Geschäft von Gastbetrieben schädigen könnte.

An der Demonstration nahmen auch Lokalpolitiker konservativer und rechtsextremer Oppositionspareteien teil.

Die Demonstranten warfen der von einem Linksbündnis regierten Stadt vor, sich nicht die geringste Mühe gegeben zu haben, mit ihnen zu einem Konsens zu gelangen.