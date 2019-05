Touristin stirbt in Ryanair-Jet auf dem Mallorca-Airport

In einem Flugzeug der Gesellschaft Ryanair ist am Mittwochmittag auf dem Flughafen von Palma de Mallorca eine Britin gestorben. Nach Medienangaben handelt es sich um eine 58-jährige Touristin. Vor ihrem Tod hatte sie noch angegeben, sich schlecht zu fühlen. Der Jet sollte von Mallorca nach Edinburgh in Schottland fliegen.

Während Hilfskräfte um das Leben der Frau kämpften, mussten die bereist eingestiegenen Passagiere das Flugzeug verlassen. Die Passagierin hatte offenbar einen Herzinfarkt erlitten.

Das Flugzeug, das um 12.10 Uhr losfliegen sollte, startete schließlich um 15.19 Uhr. In einer Pressemitteilung sprach Ryanair den Angehörigen der Verstorbenen ihr Beileid aus.

Der Vorfall erinnert an ähnlichen Zwischenfälle im April 2016 und im Juni 2017: Der erste Fall ereignete sich wie auch am jetzigen Mittwoch in einem Flugzeug von Mallorca nach Schottland. Damals verstarb eine über 60 Jahre alte Urlauberin während eines Fluges nach Glasgow. Der zweite Fall ereignete sich etwas mehr als ein Jahr später beim Boarding: Damals starb ein 62-jähriger Brite.