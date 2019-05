Deutscher prügelt Prostituierte an der Playa de Palma nieder

Ein deutscher Tourist hat an der Playa de Palma auf Mallorca eine polizeibekannte diebische Prostituierte niedergeprügelt. Der Zwischenfall ereignete sich laut Medienberichten vom Freitag am Dienstag unweit des Vergnügungslokals Mega-Park. Ein Autofahrer drehte ein Video von dem Vorfall.

Offensichtlich hatte die Frau dem Deutschen sein Handy entwendet, woraufhin dieser die Verfolgung aufgenommen hatte, die Prostituierte einholte und zu Boden rang. andere Touristen sollen dem Mann zugejubelt haben.

Das Video befindet sich im Besitz der Polizei, die jetzt analysiert, ob sie gegen den Deutschen vorgehen soll. Die am Ballermann und in Magaluf Klauhuren genannten Prostituierten gehören seit vielen Jahren im Sommer zum Inventar in einigen Feriengebieten.