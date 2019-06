Betrunkene Fluggäste lassen Top-Kommissar verzweifeln

Die Zahl der Zwischenfälle mit betrunkenen Passagieren ist am Flughafen von Mallorca in den vergangenen Tagen explosionsartig angestiegen. Das sagte José María Manso, hochrangiger Kommissar der spanischen Nationalpolizei auf der Insel, der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Die Lage sei "sehr ernst" und überfordere das Personal im und am Airport.

Manso verwies darauf, dass es momentan ein "hohes Risiko" sei, als Flugbegleiter in Palma eingesetzt zu werden. Grund dafür sei, dass betrunkene Passagiere nicht davor zurückschreckten, Stewards und Stewardessen übel anzugehen. Es könne nicht angehen, dass in Flughäfen Alkohol vertrieben und verkauft werden dürfe, so Manso. In diesem Bereich gebe es ein Problem bei der Gesetzgebung.

In jedem Sommer gibt es Zwischenfälle mit betrunkenen Touristen auf Mallorca-Flügen. Das betrifft vor allem Verbindungen von und nach Großbritannien und Deutschland.