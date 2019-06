Geschäftsleute der Playa de Palma beklagen Verkauf von Alkohol an Minderjährige

Geschäftsleute an der Playa de Palma haben bei Rathaus von Palma und der Polizei zur Anzeige gebracht, dass in einigen Supermärkten der Strandzone auf Mallorca Alkohol an Minderjährige verkauft werde – zudem außerhalb der erlaubten Zeiten. Das Rathaus will die Vorwürfe nun prüfen. Strafen von 3000 Euro fallen für solche Vergehen an.

Wirte berichten zudem, dass Jugendgruppe sich Miniflaschen Alkohol mit in die Bars nehmen würden und diese dann heimlich auf der Toilette austrinken. Sie dokumentierten dies mit Fotos. Wenn es sich um Klassenfahrten handelte, wurden die Lehrer informiert.

Anwohner beschwerten sich unterdessen über die zahlreichen E-Scooter-Verleiher. Die Zweiräder würden nicht nur die Straßen zuparken, sondern die Mieter sich auch nicht an die Verkehrsregeln halten. (cls)