Verdienstorden für Lebensretter von Sant Llorenç

Sie sind die wahren Helden der Flutkatastrophe von Sant Llorenç auf Mallorca: Miquel Galmés und Miquel Montoro haben ihr Leben für andere aufs Spiel gesetzt.

Jetzt wurden die beiden Insulaner von König Felipe VI. für den bürgerlichen Verdienstorden (Orden de mérito civil) ausgewählt und dürfen die höchste für Zivilisten mögliche Auszeichung am Mittwoch in Madrid aus der Hand des Staatsoberhaupts entgegennehmen. Auch Regierungschef Pedro Sánchez gratuliert persönlich.

Am 9. Oktober 2018 hatten die beiden Mallorquiner unter extremer Risikobereitschaft vier Niederländer aus den Fluten gezogen. Gegen 20.30 Uhr waren damals Todesschreie aus einem Auto zu hören, das mit eingeschaltetem Licht im Sturzbach von Sant Llorenç trieb.

Galmés und Montoro beschlossen, in der Dunkelheit an Seilen in den Torrent zu steigen und die Insassen zu befreien. "Wir mussten uns an den Hilferufen orientieren. Immer wenn es gerade vom Himmel blitzte, konnte man auch etwas sehen", erzählten die beiden damals im Gespräch mit der Tageszeitung Ultima Hora.

Bis zur Brust im Wasser stehend sahen die Männer Bäume, Paletten, Autos und Gasflaschen in der Flut an sich vorbeitrudeln. Eine der Flaschen traf Montoro an der Brust, jedoch ohne schwerwiegende Folgen. "Wir hatten Glück, dass keines der Objekte unsere Seile zerriss. Sonst wären wir ertrunken", beschreiben sie die kritische Situation.

Schließlich konnten die vier Niederländer nacheinander aus dem Wagen geborgen werden. Unter ihnen befand sich auch eine gehbehinderte Frau mit Unterkühlungen, was die Aktion weiter erschwerte. Da alle Wege abgeschnitten waren und auch kein Telefonnetz zur Verfügung stand, leisteten die Mallorquiner zu Hause auf einem Bauernhof erste Hilfe. Für die unterkühlte Seniorin sei die Rettung in letzter Sekunde gekommen, so die Tochter von Miquel Galmés, die von Beruf Krankenschwester ist.

Mit einem Traktor konnte schließlich der Weg für den Krankenwagen frei gemacht werden. Das niederländische Ehepaar war zu einer Hochzeit auf Mallorca eingeladen und traf sich danach noch einmal mit den Helfern, denen es das Leben zu verdanken hat. Die gehbehinderte Seniorin und ihre Betreuerin traten hingegen so schnell wie möglich die Heimreise an.

Galmés und Montoro haben klargestellt, dass sie den Orden stellvertretend für viele andere Retter von Sant Llorenç entgegennehmen.