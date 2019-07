Mehrere Verletzte bei Hotelbrand in Arenal

Im Urlauberort Arenal haben etwa 600 Gäste das Hotel Whala Beach wegen eines Feuers verlassen müssen. Der Brand war am frühen Dienstagmorgen gegen 6 Uhr aus noch unbekannter Ursache in einem Zimmer ausgebrochen. Das Hotel befindet sich direkt an der Grenze der Gemeinden Palma und Llucmajor.

Wie Hilfskräfte mitteilten, mussten 14 Personen wegen der Einatmung des Rauchs, aber auch wegen Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht werden. 67 mussten vor Ort ärztlich behandelt werden, darunter ein Feuerwehrmann und ein Polizist.

Gegen 8.30 Uhr betraten die ersten Touristen wieder das Hotel.