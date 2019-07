Initiative: Alle Strände sollen rauchfrei werden

Nachdem die ersten Playas auf Mallorca zu rauchfreien Zonen erklärt worden sind, bekräftigt die Initiative "Units per Conservar" ihre Forderung, dass dies für alle Strände gelten sollte.

Schon seit zwei Jahren wollen die Aktivisten von "Units per Conservar" erreichen, dass an keinem Strand und in keiner Badebucht mehr geraucht werden darf, unter anderem aus hygienischen Gründen. In dieser Zeit hat man sich an das balearische Umweltministerium, verschiedene Abteilungen des Inselrats sowie die Rathäuser von Palma, Llucmajor, Campos, Ses Salines, Calvià und Andratx gewandt.

Bisher wurden auf Mallorca die Strände Cala Estància (Palma), Cala Anguila (Manacor) und Sant Joan (Alcúdia) als rauchfrei deklariert.