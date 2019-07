Sandburgen werden an Playa de Palma wieder aufgebaut

Einige Männer haben am Donnerstag begonnen, an der Playa de Palma auf Mallorca die vor einigen Tagen von Lokalpolizisten eingeebneten Sandburgen wieder aufzubauen. Das meldeten Inselmedien am Freitag. Sie verlangen bereits wieder Geld für das Fotografieren der mit Chemikalien errichteten Konstruktionen.

Die Polizisten hatten in der vergangenen Woche fünf Riesensandburgen mit einem Bagger zerstört.

Die Personen, die die Burgen bewachen und neben ihnen nächtigen, sollen Bettlerringen und Hütchenspielerbanden angehören.