39-jähriger Deutscher an der Playa de Palma ertrunken

Ein 39-jähriger Deutscher ist am Samstag an der Playa de Palma ertrunken. Der Unfall ereignete sich um 17 Uhr in Höhe des Balneario 6.

Rettungsschwimmer versuchten den Mann mit einer Herzmassage zu retten, während sie auf die Notfallambulanz warteten, hieß es in einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Es ist bereits der dritte Badeunfall in dieser Woche, der sich auf den Balearen ereignete. Am Donnerstag kamen ein 72-jähriger Mann am Strand von Sin Bou auf Menorca sowie ein 62-Jähriger am Strand von Can Picafort auf Mallorca ums Leben.