Kellner sollen Magaluf-Briten Nase zerhauen haben

Ein junger britischer Tourist in Magaluf im Südwesten von Mallorca hat mehrere Kellner beschuldigt, ihn am vergangenen Samstag vorsätzlich die Nase gebrochen zu haben. Zu dem entfesselten Gewaltakt kam es laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, weil ein Bekannter des Briten in einem Restaurant ungewollterweise ein Glas habe fallen lassen.

Die drei Männer hätten sogar auf ihn eingeschlagen, als er sich vom Ort des Geschehens entfernt habe, äußerte Callum C. auf seinem Facebook-Account. Er sei auch getreten und ihm seien zudem Schnitte am Arm zugefügt worden.

In Magaluf halten sich wie üblich im Sommer momentan zahllose Briten darauf, darunter nicht wenige gewalttätige Saufurlauber. Der Ort gilt als Dorado vor allem für junge Menschen.