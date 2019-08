Die Ratten vermehren sich in Palma

Die Hauptstadt von Mallorca hat in diesem Sommer besonders mit Ratten zu kämpfen. Dafür gingen die Populationen von Tigermücke und Kakerlake in Palma zurück. Das teilte die Stadt nun mit.

Besonders in den Problemvierteln Son Gotleu und Corea kamen die Nager häufig vor. Allein in Son Gotleu rückten die Schädlingsbekämpfer 35-mal an.

Da es im Frühjahr weniger geregnet hatte als in den Vorjahren, vermehrten sich die Tigermücken nicht so stark. Gift wurde lediglich im Feuchtgebiet Ses Fontanelles sowie am Can Guidet versprüht.

Das Rathaus ließ im ersten Halbjahr in allen Vierteln Kakerlakengift ausbringen. (cls)