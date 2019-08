18-Jähriger nach Balkonsturz in Arenal schwer verletzt

Mit schweren Verletzung ist ein 18-jähriger Urlauber ins Klinikum Son Espases auf Mallorca eingeliefert worden. Der junge Mann war am Montag in den frühen Morgenstunden vom Balkon im fünften Stock eines Hotels in Arenal gefallen.

Bereits am Sonntag stürzte ein Tourist von einem Hotelbalkon in Cala Major. Der 52-Jährige überlebte den Sturz nicht. (cls)