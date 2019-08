Arbeiter stürzt in Schwimmbad von Gerüst – tot!

Ein Arbeiter ist am Montag beim Sturz von einem Gerüst in Palmas städtischem Schwimmbad Son Roca ums Leben gekommen. Offenbar war der Bauarbeiter kurz vor 19 Uhr abends ausgerutscht und fiel vier Meter in die Tiefe. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Mann, kurz nachdem er ins Großklinikum Son Espases eingeliefert wurde, verstarb.

Die Polizei muss nun feststellen, ob bei den Arbeiten in der Schwimmhalle möglicherweise gegen Sicherheitsregeln verstoßen wurde. Das Bad ist seit Juli für Schwimmer geschlossen, nachdem sich dort Teile der Deckenverkleidung gelöst hatten. (cze)