Stiere für die Corrida sind auf Mallorca eingetroffen

Die Stiere, die beim Kampf am Freitag, 9. August, in Palma antreten sollen, sind bereits auf Mallorca angekommen. Die Corrida, die erste seit zwei Jahren in Palma, findet anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Stierkampfarena Coliseo Balear.

Insgesamt 16 Stiere wurden vom spanischen Festland auf die Insel gebracht. Jeder von ihnen wiegt rund ein halbe Tonne. In Palma werden sie von Tierärzten untersucht.

Vier Toreros werden am Freitag ab 21.30 Uhr in der Arena zu sehen sein. Tierschützer und Befürworter des Stierkampfes haben Demonstrationen angekündigt.

Mittwoch oder Donnerstag werden die Ergebnisse der Inspektion des Rathauses erwartet. Mitarbeiter hatten die Stierkampfarena unter die Lupe genommen und auf mögliche Mängel untersucht. Auch Inspektoren des balearischen Gesundheits- sowie Landwirtschaftsministeriums waren vor Ort. (cls)