Überfall auf Mallorca-Tierheim – Pitbulls gestohlen

Das Tierheim Son Reus in Palma de Mallorca ist an diesem Wochenende überfallen worden. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, seien mehrere Personen in die Einrichtung eingedrungen und hätten dort unter anderem zwei Pitbulls entwendet.

Mitarbeiter hatten sich am frühen Samstagmorgen über die geöffneten Zwinger gewundert und die Polizei verständigt. Einer der beiden Hunde leidet an Leishmaniose und ist dringend auf Medikamente angewiesen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Pitbulls entwendet wurden, um sie bei illegalen Hundekämpfen einzusetzen. (cze)