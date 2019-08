Waldbrand am Es-Trenc-Traumstrand

Unweit vom Traumstrand Es Trenc im Süden von Mallorca ist am Mittwoch ein Busch- und Waldbrand ausgebrochen. Feuerwehrkräfte aus Llucmajor und Felanitx wurden gegen 11.30 Uhr in Marsch gesetzt, um das Feuer in der Nähe von Ses Covetes zu löschen. Es brennen laut der Naturschutzbehörde Ibanat vor allem Kiefern, die sich etwa 200 Meter vom Strand entfernt befinden. Das Feuer ist bis zum Mittag unter Kontrolle gebracht worden.

im Einsatz sind Löschflugzeug, zwei Helikopter und 17 Feuerwehrleute nebst Fahrzeugen. Etwa 100 Badegäste wurden evakuiert, eine Zufahrtsstraße musste zeitweise gesperrt werden.

Der naturbelassene Es-Trenc-Strand ist bei Urlaubern traditionell sehr beliebt. Im August strömen regelmäßig Tausende dorthin.