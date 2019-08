Ryanair-Kabinenpersonal will im September in großem Stil streiken

Für Passagiere der auch Mallorca anfliegenden Airline Ryanair kann es im September ungemütlich werden: Das von den spanischen Gewerkschaften Sictpla und USO vertretene Kabinenpersonal will an zehn Tagen streiken. Nach einer Mitteilung der Arbeitnehmervertreter vom Mittwoch sind Ausstände an folgenden Tagen vorgesehen: 1., 2., 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. und 28 September.

Die Protestler wollen mit den Streiks verhindern, dass die Basen auf Gran Canaria, Teneriffa und in Gerona geschlossen werden.

Ryanair fliegt von Mallorca aus auch zahlreiche Städte in Deutschland wie Düsseldorf, Köln oder Memmingen an.