Playa de Palma zum Teil vom Meer fast ganz überspült

Das Wetterchaos vom Dienstag auf Mallorca hat auch an der Playa de Palma Spuren hinterlassen. Der Wind hob das Meer so stark an, dass der Sand ungewohnterweise fast völlig überspült wurde, wie Fotos belegen.

Normalerweise beträgt der Abstand zwischen der Uferstraße und dem Wasser mehr als zehn Meter, am Dienstag verkleinerte sich dieser jedoch an einigen Stellen auf nur noch zwei bis drei Meter, sodass die auslaufenden Wellen bis zu den Strohschirmen gelangten.

An Baden war am Dienstag und Mittwoch an der Playa de Palma nicht zu denken, da hier die roten Fahnen wehten.