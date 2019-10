Alaró geht offenbar schlampig mit Asbest-Müll um

Die von vielen Deutschen bewohnte Gemeinde Alaró im Nordwesten von Mallorca geht offenbar nicht sorgsam mit Asbest-Abfällen um. Einwohner monieren laut der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora in sozialen Netzwerken, dass sich das gefährliche Material vor dem Ablageplatz "Punto Verde" stapele. Deswegen würden es Anwohner in Säcken wegbringen, damit es ein Lkw zu einem Spezial-Lagerplatz bringe.

Neben dem "Punto Verde" befindet sich ein Fußballplatz, auf dem tagtäglich auch Kinder trainieren.

Die in Zementblöcken befindlichen Asbestfasern können, wenn sie freigesetzt werden, in der Luft fliegen und, wenn sie eingeatmet werden, schwere Krankheiten auslösen. Asbest wird seit Jahrzehnten in der Bauindustrie verwendet. (it)