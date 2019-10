Sturm und Regen nähern sich langsam aber sicher Mallorca

Nach herbstlich milden und auch relativ ruhigen Tagen mit 25 bis 26 Grad droht Mallorca wettertechnisch neues Ungemach. Am Sonntag soll der Südwestwind laut den Meteorologen von Aemet gehörig auffrischen und zeitweise Sturmstärke erreichen.

Hinzu kommen zunächst Regenschauer, danach soll es anhaltenderen Niederschlag geben und auch tagelang ausgesprochen gewittrig werden.

Doch bis dahin dominiert die Sonne, und vor allem am Freitag sind Strandgänge weiterhin durchaus möglich. Die Nachttemperaturen bleiben zunächst bei 17 Grad recht frisch, steigen aber auf fast 20 Grad. Während der Niederschläge sollen die Werte zeitweise fast an die 30 Grad heranrücken. (it)