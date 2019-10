Dengue und Chikungunya womöglich bald auf Mallorca

Der Klimawandel wird nach Ansicht von Experten tropische Krankheiten auch in den Mittelmeerraum rund um Mallorca bringen. Das liege daran, dass hier die Durchschnittstemperatur in den vergangenen Jahren um 20 Prozent mehr als sonstwo angestiegen sei, teilte der spanische Verband für Umwelt-Gesundheit am Mittwoch mit.

Es setzten sich in dem Gebiet zunehmend Mückenarten fest, die Dengue- oder Chikungunya-Fieber oder Zika übertragen können, hieß es weiter.

In diesem Zusammenhang nannte der Verband die Tigermücke, die es erst seit 2004 in Spanien gebe. Es müssten von staatlicher Seite Anstrengungen unternommen werden, diese Insekten wegzubekommen. (it)