Schmuddelwetter ohne Ende auf Mallorca

Wer in den kommenden Tagen auf Mallorca auf die Straße geht, sollte den Regenschirm nicht vergessen. Seit Mittwoch regnet es erneut, und das soll laut dem Wetterdienst Aemet bis auf Weiteres so bleiben. Zunächst ist es bei Höchstwerten um 17 bis 19 Grad windstill, dann kommen am Donnerstag von Westen her Böen auf.

Dergestalt schmuddelig geht es bis mindestens zum Wochenende weiter, wobei die Niederschlagswahrscheinlichkeit am Freitag und Samstag mit "nur" 75 Prozent am niedrigsten sein wird. Permanent weht ein mehr oder weniger starker Wind.

Nachts gehen die Temperaturen wegen der Wolken glücklicherweise nicht allzu weit nach unten. Sie liegen bei zehn Grad oder knapp darunter. (it)