Feuerwehr rettet Pferd aus Sturzbach bei Palma

Die Feuerwehr in Palma hat am Dienstagabend ein Pferd aus einem Sturzbach am nördlichen Stadtrand retten müssen. Es war durchgegangen und in den Torrente gestürzt, von dort konnte es sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Das Pferd bewegte sich außerhalb seines Geheges des Club Hípica Son Reus. Die Feuerwehr holte einen Tierarzt und einen Kran hinzu. Das Tier ist nach der Rettungsaktion wohlauf. (cls)