Durchsuchungen und Festnahmen bei Drogenrazzia

Im Rahmen einer groß angelegten Antidrogenoperation haben Beamte der Guardia Civil am Mittwoch auf Mallorca mehrere Wohnungen durchsucht. Zugeschlagen wurde in Andratx, Inca, Muro, Santa Margalida, Sa Pobla und Llucmajor. Auf der spanischen Halbinsel waren Polizisten in dieser Angelegenheit in Barcelona, Lleida und Huesca aktiv.

Insgesamt wurden bei der Aktion 30 Verdächtige festgenommen, eine große Menge Drogen wurde sichergestellt.

Es ging nach einer Pressemitteilung darum, eine im Drogenhandel aktive Gruppe zu zerschlagen. (it)