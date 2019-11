Palmas Feuerwehr rettet Pferd aus Grube

Die Feuerwehr hat am Mittwoch ein Pferd gerettet, das in Palma in eine Grube gestürzt war und sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnte. Der Vorfall ereignete sich in den Morgenstunden im Stadtteil Secar de la Real im Norden der Inselhauptstadt.

Auch eine Tierärztin wurde herbeigerufen, um das Pferd zu beruhigen und die Feuerwehrleute bei den Rettungsmaßnahmen zu unterstützen. Mit Hilfe von Seilen konnte das Tier schließlich aus seiner misslichen Lage befreit werden.