Wer sein Auto abmeldet, soll Bustickets bekommen

Die Balearen-Regierung will Fahrzeughalter, die ihren Pkw bei der Verkehrsbehörde abmelden, mit Rabatten für den Öffentlichen Personennahverkehr belohnen. Auf diese Weise sollen Bus und Bahn gefördert werden und ein nachhaltiges Verkehrsmodell entstehen. Ein ähnliches Konzept gibt es bereits in Barcelona.

Ziel sei es, dass die Inselbewohner in acht Jahren nur noch 35 Prozent ihrer Strecken mit dem privaten Fahrzeug zurücklegen, den Rest mit den "Öffis". Derzeit liegt die Quote noch bei rund 55 Prozent. Langfristig will der Govern die Zahl der privaten Pkw auf den Balearen reduzieren.

Derzeit kommen auf die knapp 1,15 Millionen Einwohner 1,03 Millionen Autos, also fast eines pro Bewohner. Das ist eine der höchsten Quoten in ganz Europa. (cze)